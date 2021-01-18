«دبي لأصحاب الهمم» يثمن نتائج لاعبيه في انطلاقة موسم «البارالمبية»

أشاد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بدعم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي لأصحاب الهمم من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس لعام 2021 برئاسة ثاني جمعة بالرقاد والذي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي، وأقيم بحضور محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس مجلس الإدارة وحريز المر بن حريز ومنى بن حماد وحسن المزروعي أعضاء المجلس وماجد العصيمي المدير التنفيذي.

ثمن بالرقاد المتابعة المستمرة من قبل سموه للبرامج والمبادرات التي تمكن أصحاب الهمم وتحقق لهم الدمج الكامل في المجتمع من أجل المحافظة على المكتسبات التي ظلوا يحققونها وصولاً إلى المراد.

وجهز النادي فرقه المختلفة في الألعاب الفردية والجماعية لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا اعتباراً من، أمس الاثنين، حيث اطلع المجلس على الترتيبات الخاصة بذلك والذي وجه بتوفير كافة الوسائل والمتطلبات لمنتسبي النادي وأصحاب الهمم وأسرهم الخاصة بالتوعية وأخذ اللقاح بصورة سهلة ومريحة، تحقيقاً للغاية المبتغاة، مشيداً بدور هيئة الصحة بدبي من أجل تسريع التعافي ومبادرتها بتخصيص عيادات خاصة لاستقبال «أصحاب الهمم» مجهزة بكل الوسائل الصديقة لهذه الفئة.

كما وجه المجلس الشكر إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفرق العمل على جهودها المقدرة حماية للصحة.

وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية التي حققها لاعبو النادي في انطلاقة المسابقات المحلية للجنة البارالمبية على الرغم من تحديات جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.

وأوضح العصيمي أن هذه النتائج التي تحققت في كرة السلة على الكراسي المتحركة، ورفعات القوة وتنس الطاولة والبوتشيا وألعاب القوى ثمرة متابعة ودعم مجلس دبي الرياضي، حيث تعد بكل المقاييس انعكاساً طبيعياً لهذا الاهتمام، مبيناً أن أبطال النادي كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وفتح النادي أبوابه للمعسكرات الشتوية الخاصة بـ«أصحاب الهمم» وأقرانهم في المجتمع متماشياً مع حملة الدولة الخاصة بأجمل شتاء في العالم، خاصة وأن النادي يمتلك مرافق بمواصفات حديثة من أجل إنجاح هذه المعسكرات والتي جذبت العديد من المنتخبات لاختيار دبي لإقامة معسكراتها الشتوية، منها أوزبكستان وتشيلي؛ حيث يعد استاد النادي أحد الملاعب الصديقة للبيئة ومن الصروح المهمة لرياضات «أصحاب الهمم» وهو مخصص لجميع الإعاقات ودون حواجز.

كما تابع المجلس سير الخطة الاستراتيجية للنادي ومؤشرات الأداء، متطلعاً إلى أن تتواصل مسيرة النجاحات لتحقيق الأهداف المنشودة.