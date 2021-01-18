شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل وإكمال الترتيبات لماراثون «اليوم الوطني للهجن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فُتح باب التسجيل للنسخة السادسة من ماراثون «اليوم الوطني للهجن»، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يوم الجمعة القادم «22 يناير/كانون الثاني»، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، على هامش فعاليات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة وذلك في دورة المرموم بدبي.

ويستقبل نادي دبي لسباقات الهجن طلبات المشاركة حتى يوم الخميس المقبل؛ حيث تتوجه الأنظار بالمقام الأول إلى ماراثون اليوم الوطني للهجن، والذي سيمتد لمسافة 11 كيلومتراً، ليشكل التحدي الأقوى عقب السباقين التمهيديين اللذين سبقت إقامتهما في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين لمسافة 4 و 6 كم على التوالي، وخصصا لفئات عمرية مختلفة، من أجل تجهيز المشاركين، ورفع جاهزيتهم ترقباً للسباق الرئيسي الأطول.

ووجّه راشد الخاصوني، نائب مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الدعوة لأبناء الوطن للمشاركة في سباق اليوم الوطني للهجن، الذي يأتي ضمن جهود المركز التي يسخرها بأقصى إمكانياته، من أجل تحقيق إنشاء المنظومة المتكاملة حول تسليط الضوء على ثقافة الهجن، ونشرها حول العالم، ودعم الموروث الشعبي، من خلال تحفيز أبنائنا على إبراز قدراتهم في هذا النوع من السباقات التراثية، واستمراريته وترسيخه عبر هذه السلسلة من السباقات التي تعدّ ملتقى أخوياً ومجتمعياً بالمقام الأول، الغاية منه التنافس بروح رياضية، ليكون الجميع فائزاً بهذا الملتقى.

تحت مظلة «أجمل شتاء في العالم»، تقام سباقات الهجن الموسمية في دورة المرموم بدبي، لتجمع الآلاف من الزوار؛ للاستمتاع بموروث محلي وثقافي مرتبط بمجتمع دولة، وحرص أهلها على المحافظة على أحد أهم رموز البادية، وعلى هامش مهرجان سمو ولي عهد دبي، سيقام ماراثون اليوم الوطني في المنصة الرئيسية بدورة المرموم في الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة القادم.