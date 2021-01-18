كشف سر احتفال «بخة العطر».. برونو: الفوز على الجزيرة أفضل ختام للدور الأول



رأس الخيمة: علي البيتي

كشف برونو لاماس لاعب وسط خورفكان سر احتفاله بطريقة «بخة العطر»، بعد هدفه في شباك الجزيرة بمباراة الفريقين السبت في الجولة الثالثة عشرة من دوري الخليج العربي، وذكر في حديث تلفزيوني أنه ولوبيز أرادا الاحتفال بطريقة جديدة، فكانت هذه الاحتفالية.

وعبر نجم النسور عن سعادته بالفوز، واعتبر أن هدفه تتويج لجهود المجموعة، وأكد أن فريقه استحق الفوز على فخر أبوظبي، وأنه قدم مباراة كبيرة فعلاً، رأى أنها امتداد للمباريات السابقة، وللظهور الجيد للفريق في معظم جولات المنافسة، معتبراً أن خورفكان كان يستحق الفوز في أكثر من مباراة، لكن الحظ لم يحالفه.

وقال: «في كل مبارياتنا نلعب جيداً غير أن النتائج لا تخدمنا، دائماً نصنع فرصاً ونمرر بطريقة ممتازة ونصل لمرمى المنافسين، بيد أن التوفيق لم يحالفنا في مباريات كثيرة، وأمام الجزيرة وفقنا في استغلال الفرصة، والتفوق على المنافس في رأيي لم يكن مفاجأة، لأن خورفكان كان جيداً في معظم مبارياته، وكان مؤهلاً للفوز الذي يعد خير ختام للدور الأول، إذ الوصول إلى 14 نقطة أمر جيد، لكنه ليس كل شيء، فالفريق ما زال بحاجة إلى مزيد من العمل ليصل إلى ما يريد، والدور الثاني سيكون صعباً جداً، وعلينا أن نستعد جيداً للمباريات الصعبة التي تنتظرنا».

وأثنى برونو على العناصر الجديدة التي انضمت للفريق، وأكد أن باولينيو لاعب مثير للاهتمام، وقد شارك بمباراة الجزيرة في توقيت كان فيه الفريق في وضعية الدفاع، لذلك ربما لم تصله الكثير من الكرات، ونفى أن يكون فريقه يعاني غياب اللمسة الأخيرة، وذكر أنه يسجل دائماً ولديه مهاجمون رائعون سواء كانوا من الأجانب أو المقيمين أو المواطنين، وأكد أن لوبيز يعد أحد أفضل وأخطر المهاجمين في الدوري، وقال إنه قادر على المنافسة على لقب الهداف، لافتاً إلى وجود أسماء كبيرة في صراع الهدافين على غرار إيلتون وبيدرو وإيجور كورنادو وغيرهم.

وأشاد برونو بإيجور لاعب الشارقة وبإمكاناته، وقال إنه لاعب ممتع، كما أشاد بإسماعيل مطر قائد الوحدة وأكد أنه معجب بأداء مطر وطريقته، وأعرب عن سعادته باللعب لخورفكان وبالعيش في الإمارات، وكشف أنه وأسرته مرتاحون للغاية، ولذلك يأمل الاستمرار لأطول فترة ممكنه بالدولة، كما أشاد بقوة دوري الخليج العربي وبالبنية التحتية الجيدة والملاعب التي قال إنها تساعد اللاعبين على التألق وتقديم أفضل ما لديهم.