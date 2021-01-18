شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نستهدف إنشاء سجل تجارى وصناعى مجمع لتسهيل الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك مشروع لإنشاء السجل التجاري المجمع، والذى نربط فيه بين السجل التجاري والصناعي والموردين والمصدرين ، لتسهيل الإجراءات،وإنجاز أكبر قدر من الأعمال والمهام .

وتحدث وزير التموين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عن توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية ، وزيادة كفاءة التوزيع من خلال توفير المخازن التي تستطيع الحفاظ على السلع، وهي مهمة ليست سهلة بالنسبة لتلك المخازن سواء الجافة أو المبردة ، مضيفا أصبح لدينا كود ومواصفات معتمدة من هيئة الرقابة، فى 4 مخازن استراتيجية.

وفيما يتعلق بالعلامات التجارية، قال وزير التموين من المعلوم أهميتها الفائقة فى القطاع التجار ، ونجحنا مؤخرا فى أرشفة كافة العلامات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي على مدار عامين، وتم إتاحة العلامات التجارية من مكاتب السجل التجاري" ، مضيفا إن الوزارة مهتمة أيضا بمستويات التشغيل من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال مشروعين ، الأول "جمعيتي"، والثاني العربات المتنقلة، كجزء من تلك المشروعات.

ووجه المصيلحى ، الشكر للنواب الذين ساهموا في الارتقاء بتلك المشروعات، قائلا : وصلنا حاليا لـ 5990 عربة متنقلة فى المرحلة الثالثة للنشروع ، والذي أعقبه مبادرة "حياة كريمة" ضمن 50 مركز بالمرحلة الرابعة لتوفير فرص عمل ضمن مشروع سينقل وجه مصر إلى منطقة أفضل .