شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن أمام مجلس النواب خطة ربط الصوامع بشبكة السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن ضمن خطط التطوير يتمثل في ربط الصوامع الرئيسية بشبكة السكة الحديد، لاسيما وأنها أقل تكلفة من نقل المحاصيل بسيارات النقل فضلا عن الخطة الطموحة التي نسعى إليها بأن بالنقل النهري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء في ضوء استدعاء المجلس النيابي لإلقاء بيانا حول تنفيذ برنامج الحكومة.

وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة النقل لمخططات الربط في الإسماعيلية ومنوف وسندوب ضمن خطط للنقل إلى المطاحن بما يرفع العائد من البضائع.

وقال: "نحقق استفادات وتكلفة أقل من النقل البري بمخططات الربط، كما أن هناك عمل جاد في النقل البحري لاستخدام نهر النيل، وجربنا أول صنادل ننقل عليها بضائع من بعض الموانئ، ضمن مشروع طموح سنستفيد منه وشيكا".

وتابع: "الهدف الاستراتيجي الذي نسعى إليه هو بناء الإنسان المصري، لم يكن لدينا في الوزارة أهداف فرعية، ومن تابع بيان رئيس الوزراء قد سار بترتيب للأهداف العامة ثم أمور تفصيلية، ونحن هنا لنوضح التفاصيل المنبثقة من البرنامج الرئيسي".

على جانب آخر أوضح وزير التموين، إتاحة الدواجن واللحوم ضمن مخطط الارتقاء بالأمن الغذائي وحمايته، وكسر أي احتكار أو حجب للسلع.