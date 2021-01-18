شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين أمام البرلمان: مخزون محصول القمح يكفى 5 أشهر وأسعار السلع مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، إن المخزون الاستراتيجي لمحصول القمح يكفي 5 شهور، فضلا عن 3 أشهر احتياطي من السكر،

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء في ضوء دعوة المجلس الحكومة لعرض ما تم إنجازه من برنامج الحكومة .

وأشار المصيلحي، الى أن هناك احتياطي من الأرز يكفي حتي أكتوبر 2021، واحتياطي من الزيت يكفي 3.7 شهر ، نضيفا مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج الدواجن، مضيفا أن هذه المستويات حققتها الوزارة برؤية وتوجيهات الرئيس فى ظل أزمة فيروس كورونا، قائلاً : نحن فى موقف متميز والسلع متاحة فى السوق ولم نسمع عما يسمي بالاحتكار السلعي ، وهناك إتاحة من السلع ، والأسعار ثابتة بالنسبة للسلع الأساسية واللحوم والدواجن ، مؤكدا أن اللحوم المجمدة تباع بـ 63 جنيه وسعر الدواجن وصل 30 جنيه.