القبض على صيدلي وموظف في شركة للأدوية و10 آخرين في قضية شبكة تنشط في الاتجار بالأقراص المخدرة – صور

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات الأمنية أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة مكناس تمكنت، بناء على معلومات، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، من توقيف 12 شخصا، من بينهم صيدلي، ومساعدته، ومستخدم في شركة للأدوية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية، تنشط في الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط مساعدة الصيدلي، وشقيقته، وسائق سيارة أجرة في حالة تلبس بتسليم شحنة من الأقراص الطبية المخدرة لشخص متورط في ترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية، وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية عن توقيف الصيدلي، ومستخدم في شركة للأدوية، كان يتلاعب في طلبيات هذا النوع من العقاقير الطبية المخدرة، علاوة على ضبط خمسة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بأعمال المشاركة في عمليات ترويج الأقراص المهلوسة.

وأضاف البلاغ نفسه أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز 24.074 قرصا طبيا مخدرا، وثلاثة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وهواتف محمولة، وسيارتين، علاوة على مبلغ يناهز 150 ألف درهم، يشتبه في كونه كان موجها إلى تمويل عملية اقتناء هذه الشحنة من الأقراص الطبية المخدرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات القضية المذكورة، وتحديد كافة المساهمين، والمشاركين في ارتكاب الأفعال الإجرامية، السالفة الذكر.