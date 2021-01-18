انزكان.. وفاة أستاذ داخل مؤسسة تعليمية أمام انظار تلامذته

جدة - عبدالحي حسين - لقي أستاذ مصرعه، اليوم الاثنين، بشكل مفاجئ، داخل قسمه في مجموعة مدارس الرشاد في جماعة التمسية عمالة إنزكان آيت ملول ضواحي أكادير.

وحسب مصادر محلية، فإن أستاذا، في الخمسينات من عمره، سقط أمام أنظار تلامذته حين كان يلقي الدرس، ويرجح أن تكون أزمة قلبية تسببت في وفاته في عين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف عناصر السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي، والوقاية المدنية، التي حلت في عين المكان، فيما أودعت جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى الجهوي ف يأكادير.

وفتحت النيابة العامة تحقيقا حول الحادث، الذي ترك أسى عميقا في نفوس تلامذة الأستاذ الهالك، وأفراد الأسرة الإدارية، والتربوية في المؤسسة، حيث كان يشتغل.