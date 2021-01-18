بومبيو: انتقال السلطة لإدارة بايدن سيتم خلال يومين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، إن انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن سيتم خلال يومين.

وأضاف بومبيو في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" :" نأمل باستمرار الولايات المتحدة في مسارها وتظل أمريكا أولا كما كان الأمر بالسنوات الأربع الماضية".



وفي وقت سابق، تعهد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، باحترام تاريخ البلاد وضمان انتقال السلطة بأمان إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأدلى بنس بالتصريحات قبل إفادة أمنية بمقر الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، خلال اجتماع مع قوات الحرس الوطني التي تحرس مبنى الكونجرس (الكابيتول).

وقال بنس خلال أول ظهور له في مناسبة عامة منذ الهجوم على الكونجحرس: "لقد عشنا جميعا ذلك اليوم، السادس من يناير، وكما أوضح الرئيس ترامب، نحن ملتزمون بانتقال منظم وتنصيب آمن، والشعب الأمريكي لا يستحق أقل من ذلك".

وأضاف، أن بايدن ونائبته كاملا هاريس سيؤديان اليمين يوم 20 يناير "بطريقة تتماشى مع تاريخنا وتقاليدنا وبطريقة تشرف الشعب الأمريكي والولايات المتحدة".

والتقى بنس بالعشرات من أفراد الحرس خارج مبنى الكابيتول وقدم لهم الشكر على توفير الأمن "في مثل هذا الوقت المهم في حياة شعبنا".

وبنس من أكثر المساعدين ولاء لترامب منذ وقت طويل، لكنه أثار غضب الرئيس عندما رفض منع تصديق الكونجرس على فوز بايدن بالعدد الأكبر من أصوات المجمع الانتخابي، وخلال هجوم الكابيتول، بحث بعض أنصار ترامب اغتيال بنس ووصفوه بـ"الخائن".