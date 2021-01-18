بريطانيا تعرب عن بالغ القلق من قرار اسرائيل بناء وحدات استيطانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعربت الحكومة البریطانیة الیوم الاثنین عن قلقھا البالغ إزاء قرار إسرائیل بناء 780 وحدة استیطانیة جدیدة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة بما في ذلك مناطق في عمق الضفة الغربیة.



ودعا متحدث باسم وزارة الخارجیة البریطانیة في بیان صحفي السلطات الاسرائیلیة الى الوقف الفوري لعملیات البناء في القدس الشرقیة وأي أماكن أخرى في الضفة الغربیة.

وقال ان "المستوطنات غیر قانونیة بموجب القانون الدولي وتقوض إمكانیة حل الدولتین" مضیفا ان ھذا الأمر قد یھدد ایضا مفاوضات السلام مستقبلا.