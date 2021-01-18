مصطفى مدبولي: تحركنا بفاعلية في أزمتي ليبيا وسد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن حكومته تحركت بفاعلية في أزمتي ليبيا وسد النهضة، كما حققت الاستقرار الأمني وواجهت الإرهاب.



واستعرض مدبولي أمام البرلمان، اليوم الإثنين، تنفيذ برنامج الحكومة وحصاد السياسة الخارجية خلال 2020، مشددا على أن دبلوماسية بلاده واصلت جهودها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية، حيث تم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بالأزمة الليبية وأزمة سد النهضة.

وهذه هي الكلمة الأولى التي يلقيها مدبولي أمام البرلمان المصري الذي بدأ مؤخرا فصله التشريعي الأول.

وتعد أزمة ليبيا التي تحد مصر من الغرب من بين أبرز ملفات الأمن القومي في ظل سيطرة مليشيات إرهابية على غربيها، وسط مخاوف من تقدمها باتجاه الشرق.

وعانت مصر من تدفق السلاح والإرهابيين إبان حالة الانفلات الأمني التي رافقت ما سمي الربيع العربي قبل عقد من الزمن.

وكان البرلمان السابق قد فوض الرئيس المصري لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي بما في ذلك شن عملية عسكرية في ليبيا.

ويتصدر ملف سد النهضة هو الآخر أولويات السياسة الخارجية لمصر، حيث تخوض القاهرة مفاوضات شاقة مع أديس أبابا للتوافق بشأن تشغيل السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وحول ملفات السياسة الخارجية أشار مدبولي إلى أن بلاده عملت على ضمان أمن واستقرار الخليج العربي وتبني موقف صريح وحاسم بشأن القضايا المثارة في الدول العربية التي تشهد صراعات سياسية وعسكرية، ضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والأفريقي، بالإضافة لتفعيل مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وتابع: "حرصت الحكومة على تعزيز جاهزية واستعداد القوات المسلحة على نحو رفيع المستوى لتأمين وحماية الأمن القومي المصري، فضلا عن استمرار جهود القوات المسلحة والداخلية في مكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية".

وقال رئيس الوزراء إن حكومته نجحت في الحفاظ على الأمن المائي للوطن والتوسع في إنشاء وتطوير الصرف الصحي والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية المطورة".

ويستمر الفصل التشريعي الأول لمدة ستة أشهر، ومن المنتظر أن يناقش البرلمان خلاله عدة تشريعات، أبرزها قانون المحليات والذي من المقرر أن تجري على أساسه انتخابات المجالس المحلية، كما يناقش حزمة من التشريعات الاقتصادية.