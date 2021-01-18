شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذّر رعاياها في أفغانستان وتطالبهم بالمغادرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذرت السفارة الأمريكية في افغانستان اليوم (الإثنين) مواطنيها من احتمال تصاعد الهجمات الإرهابية، ودعتهم إلى المغادرة العاجلة. ونقلت وكالة Khaama Press الأفغانية، عن بيان صحفي للبعثة الدبلوماسية الأمريكية قوله: «إن السفارة تذكّر المواطنين الأمريكيين بمخاطر زيارة أفغانستان بسبب ارتفاع مستوى الجريمة والإرهاب، وتدعو الموجودين في هذه البلاد للنظر في موضوع مغادرتها. أصبحت وتيرة الهجمات الإرهابية وعمليات الاختطاف وغيرها من الجرائم الجنائية الخطيرة، أعلى وأكثر في جميع أنحاء أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة». ونوّهت السفارة إلى أن الفنادق والمجمعات السكنية، ومقرات المنظمات الدولية والسفارات، والأماكن الأخرى التي يزورها الأجانب ومن ضمنهم الأمريكيون، تعتبر من أكثر المواقع التي تتعرض للخطر.

