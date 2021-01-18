شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل الأردن لبحث القضايا العربية والإقليمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إلى الأردن لعقد قمة ثنائية مع ملك الأردن عبدالله الثاني؛ لبحث القضايا العربية والإقليمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح راضي أنه من المنتظر أن يبحث السيد الرئيس مع شقيقه الملك عبدالله سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم، من أجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.