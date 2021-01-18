شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعبر عن «قلق بالغ» لموافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبرت الخارجية البريطانية، الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء موافقة إسرائيل على بناء 780 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية، داعية إلى وقف البناء في المستوطنات فوراً.

وأوضحت الخارجية البريطانية في بيانها، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتجازف بتقويض إمكانية حل الدولتين، وتهدد مفاوضات السلام في المستقبل. ودعت أيضاً خلال البيان إلى وقف البناء في المستوطنات الإسرائيلية بالقدس الشرقية وباقي الضفة الغربية فوراً.