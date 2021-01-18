شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» توعّي بأهمية أخذ لقاح «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تنظم هيئة الصحة بدبي، سلسلة من الندوات الافتراضية الهادفة إلى زيادة الوعي بأهمية أخذ لقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد لـ«كوفيد-19» وخاصة لذوي الأولوية الذين حددتهم الهيئة، ضمن المرحلة الأولى لحملة التطعيم.

وأكدت الدكتورة هند العوضي، رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي، أهمية الحملة التوعوية التي تستهدف موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية، للتعريف بأهمية اللقاح ودوره في تعزيز مناعة الجسم، لتفادي المضاعفات السلبية للمرض وخاصة لمن يعانون الأمراض المزمنة.

وقالت الدكتورة العوضي، ان الحملة تركز على فعالية اللقاحات ومأمونية وكيفية عملها، والمستهدفين من حملة التطعيم، والفئات المستثناة، والتعريف بمواقع أخذ اللقاح بمنشآت الهيئة، ورحلة المتعامل لأخذ اللقاح، والمعلومات المهمة التي يجب إبلاغ الطبيب بها قبل أخذ اللقاح، وطريقة أخذه، وعدد جرعاته التي يفصل بينها 21 يوماً.

كما تركز الندوات التي تقدّم بالعربية والانجليزية، على توضيح بعض الأعراض الجانبية للتطعيم، وكيفية التصرف عند ظهورها، وتقديم بعض النصائح والإرشادات العامة، بعد أخذ اللقاح، كما تجيب عن بعض الأسئلة الأكثر شيوعاً عن اللقاح.

وأوضحت العوضي، ان حملة التطعيم، تستهدف أربع فئات، الأولى: كبار المواطنين، والمسنين من المقيمين (60 سنة فما فوق)، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم. والثانية: خط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص. والثالثة: العاملون في المهن الحيوية الأخرى. والرابعة: كل من يرغب في تلقي اللقاح.

وأشارت إلى إجراءات التسجيل وحجز مواعيد الحصول على التطعيم، حيث خصصت الهيئة التسجيل عبر تطبيقها على الهواتف الذكية DHA، ومركز الاتصال على الرقم المجاني الموحد /800342/.

وقالت إن الحملة التي استمرت بجمارك دبي من 6 إلى 12 يناير، تمكنت من الوصول إلى 450 موظفاً. كما استفاد منها 460 موظفاً في هيئة الطرق المواصلات، وهي مستمرة حالياً في بلدية دبي يومي 18و19 يناير، وفي مؤسسة دبي للإعلام يوم الأربعاء 20 يناير.

