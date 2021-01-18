شكرا لقرائتكم خبر عن الجوكر يروي سيرة 4 عقود من العمل الصحفي والتوثيق الرياضي في «حكايتي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف البرنامج الحواري «حكايتي» الذي تعرضه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الثلاثاء عند الـ10 مساءً، أحد أعلام الصحافة الرياضية الإماراتية والعربية محمد الجوكر، ليستعرض مسيرة تجاوزت 40 عاماً في عالم الصحافة الرياضيّة ومشواره في مجال التعليق وإسهاماته في التأليف والتوثيق الرياضي.

ويتحدث الجوكر خلال البرنامج الذي يقدمه الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، عن بداياته في مجال الصحافة الرياضية وعلاقته بأهم الأحداث الرياضية خاصة دورات كأس الخليج وكيف انطلق في عالم التعليق الرياضي، مروراً باهتماماته في تأليف الكتب الرياضية، والحلقات التلفزيونية والإذاعية والصفحات المنشورة عبر صحيفة البيان، كما يستعرض البرنامج مختارات من الأعمدة الصحفية التي كتبها الضيف والتي بلغت أكثر من 30 ألف زاوية يومية.

ويتخلل الحلقة شهادات من زملاء وأصدقاء الضيف يضيئون على أهم المنعطفات التي رافقتهم خلال المسيرة الرياضية، حيث سيتحدث كلّ من الدكتور أحمد سعد الشريف، رئيس جمعية الرياضيين، والأستاذ عبد الله إبراهيم، رئيس جمعية الإعلام الرياضي.

وكان البرنامج قد استضاف في حلقته السابقة الإعلامي الإماراتي سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، الذي توقّف عند العديد من المحطات في مسيرته الإعلامية، وتحدّث عن بدايات عمله في صحيفة البيان، ومرحلة تأسيس صحيفة الإمارات اليوم، وغيرها من المواقف التي ساهمت في أن يكون أحد أبرز الأسماء في الوسط الصحافي المحلي والعربي.