شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية للبرلمان: لم اتأخر فى الرد على سؤال النائب علاء عابد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه لم يتأخر على إجابة سؤال النائب عابد بشأن إيرادات المحاجر، مشددا أنه أجاب فى نفس القاعة بالمجلس السابق، ولكن عند اجابته لم يكن النائب موجود، لافتا إلى أنه فى ذلك اليوم، كان يرد على نحو 170 طلب إحاطة مقدمة من النواب لكن للأسف لم يكن معظم النواب موجودين.

يذكر أن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، قال فى رده على البيان الذى ألقاه شعراوى "وجهت لوزير التنمية المحلية منذ عام ونصف داخل هذه القاعة سؤالا، وكان مضمونه حول موارد المحاجر والملاحات وآلية توزيعها واللائحة والدستور ينصان على أن الرد على السؤال إما فى الجلسة أو كتابة، مشيرا إلى أن الوزير جاء بالرد الآن، حول هذا الموضوع".

وتابع عابد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "يا سادة الرد جاء بعد عام من السؤال"، وأوضح أن الايرادات بلغت 2.3 مليار جنيه.