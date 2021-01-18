شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل بيان محمود شعراوى للجنة الإدارة المحلية وإعداد تقرير حوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، بإحالة بيان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إلي لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلي به الوزير من إيضاحات علي أرض الواقع ، وكلف رئيس المجلس، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان وزير التنمية المحلية، لعرضة علي مكتب المجلس.

ونوه المستشار حنفي جبالي، إلي أنه سيتم اتباع نفس الأمر مع الوزراء المحدد لهم الحضور خلال الجلسات العامة القادمة، داعيا النواب إلي أن تكون التعليقات التفصيله داخل اللجان النوعية المختصة بمناقشة بيانات الوزراء ، مطالبا النواب بعدم تقديم أعضاء المجلس أي طلبات للوزراء خلال سير الجلسة العامة للمجلس.

وكان وزير التنمية المحلية قد أدلي بكلمة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أكد خلالها إن عدد الذين تقدموا بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن والحصيلة المالية بلغت 16.8 مليار جنية، موضحا أن 60% من حصيلة التصالح ستوجه لصالح المشروعات التنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان فضلا عن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات و39 % لخزينة الدولة، و1% إثابة للعاملين.

وأكد شعراوي ، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء كان الهدف منه إصلاح ما أفسده الزمن، أن كل وحدة تقدم صاحبها بطلب تصالح سيكون له رقم قومي، ومن لم يتقدم للتصالح لن يكون لوحدته رقم وبالتالي لن يستطيع التعامل علي الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.