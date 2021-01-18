شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: 7 شركات جاهزة لتفعيل منظومة تحويل المخلفات لطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك منظومة متكاملة سيتم تفعيلها في القريب العاجل تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتحويل المخلفات لطاقة، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعات مكثفة مع الشركات المختصة فى هذا المجال وهناك 7 شركات جاهزة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وأكد وزير التنمية المحلية ، أن هذا النظام يتوافق مع مصر كثيراً لاسيما وأنه لا يحتاج إلي فصل المخلفات عن بعضها البعض، مشيرا الى أن الدولة تبذل جهود كبيرة في ملف النظافة، مضيفا : ربما لم يصل هذا الجهد للدرجة الكافية بعد لكننا قمنا بإطلاق منظومة شكاوي بشعار "صوتك مسموع" لتلقي كافة الشكاوي الخاصة بالقمامة ووصلت معدلات التنفيذ فيها بواقع 95% ، وبعضها قمت بالنزول فيها بنفسي علي أرض الواقع وتم اتخاذ قرارات فورية مع المسئولين عن هذا الوضع.

وعن رصف الطرق داخل المدن، قال اللواء محمود شعراوي، إن بعض هذه الطرق متدهور بالفعل ، وتم تشكيل لجنة في ضوء التوجيهات الرئاسية ، وتبين أن هذه الطرق تحتاج لـ 40 مليار جنيه ، ووجه الرئيس بالبدء بـ 10 مليار جنية، وتم صرف 2 مليار منها بالفعل، كما تم اعتماد 5 مليار جنية في الموازنة الجديدة وذلك لانشاء شبكة طرق.