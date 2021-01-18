شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: "دورى فى الحديث متأخر عن الموجود على التابلت".. ورئيس المجلس يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل النائب أشرف الشبراوى، عن سبب منحه الكلمة فى ترتيب متأخر عما قام بتسجيله على التابلت.

وقال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "سجلت طلب الكلمة على التابلت وكان ترتيبى رقم 12، ثم جاء ترتيبى فى الحديث رقم 25".

من جانبه عقب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قائلا: "عدد كبير لم يقوم بتفعيل التابلت وقدم طلبات الحديث فى الجلسة على الورق، ولذلك جاء الترتيب ممزوجا بين من قدم على التابلت ومن قدم ورقى".

وطالب رئيس المجلس مرة أخرى من النواب بسرعة تفعيل التابلت مع مركز المعلومات.

وتابع النائب الشبراوى حديثه قائلا: "الشعب مصدر السلطات وأهالى دائرتى فى دكرنس حملونى برسائل لكم.. أولها تهنئتهم للمستشار جبالى برئاسة مجلس النواب وثانيها أن سقف طموحاتهم كبرت وثالثها الشكر للدكتور على عبد العال والمجلس السابق".

وطالب النائب، رؤساء المدن والمجالس المحلية يكون لديهم سعة صدر فى استقبال المواطنين.