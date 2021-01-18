شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رياض عبد الستار: الشعب ونوابه يقدرون الفن الهادف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب رياض عبد الستار، إن الشعب المصرى ونواب الشعب يقدرون الفن الهادف الذى يؤثر بالإيجاب فى الشعب ويغير سلوكياته للأفضل.

جاء حديث النائب حول الفن لتوضيح موقفه حول ما ذكره أمس فى الجلسة العامة، عندما قال: "مش هنسيب كده الفنانين وهما بيدفعوا ضرائب من غير ما يدفعوا ضريبة الشهداء"، أثناء مناقشة قانون صندوق تكريم الشهداء وأسرهم.

وطالب "عبد الستار" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، وزير التنمية المحلية بالتدخل لدى محافظ المنيا بشأن الأسعار فى قانون التصالح بمخالفات البناء، متسائلا: "من الجانى فى قانون التصالح.. هل المشرع ام السلطة التنفيذية".

وأضاف النائب: "نحن نتحمل فواتير أخطاء المحافظين وتقديراتهم الجزافية"، مضيفا، "يوجد فى مركز ملوى أسعار التصالح مرتفعة وهو ما يتطلب تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة الأسعار".