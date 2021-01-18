شكرا لقرائتكم خبر عن "المركز المصرى" يؤسس وحدة للدراسات البرلمانية لإثراء الدور الرقابى والتشريعى للنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن تأسيس وحدة (الدراسات البرلمانية) فى إضافة جديدة لوحدات المركز التي قدمت إسهامات بحثية وأكاديمية جادة ومؤثرة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح المركز أن جميع التجارب البرلمانية حول العالم، يواجه فيها الأعضاء مهمة شاقة تتمثل فى كيفية تأمين الوصول إلى المواد الموثوقة والموجزة التى تقدم قراءة جادة وتحليلًا للحقائق ذات الصلة، وهو ما تسعى وحدة (الدراسات البرلمانية) بالمركز المصرى إلى التعامل معه بنمط متكامل ومتطور يتواكب مع عديد من التجارب الحديثة الموجودة فى مصر حالياً.