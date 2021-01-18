أسعار الدولار ترتفع في 11 بنكا في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنوك قناة السويس، التجاري الدولي، والتعمير والإسكان، العربي الأفريقي، والبركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنكي القاهرة، والإسكندرية إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.