الناتو يدعو روسيا إلى الإفراج الفوري عن نافالني

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

انضم ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى الدعوات الموجهة إلى روسيا للإفراج الفوري عن المعارض البارز اليكسي نافالني.

وكتب ستولتنبرج على تويتر اليوم الاثنين: "يجب على روسيا المحافظة على التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون".

وأضاف ستولتنبرج أنه يجب تقديم هؤلاء المسؤولين عن تسميم نافالني بسلاح كيماوي محظور للمحاكمة.

كان نافالني غادر ألمانيا أمس الأحد بعد خمسة شهور خضع خلالها للعلاج من التسميم بمادة نوفيتشوك، عائدا إلى بلاده. وفي أعقاب وصوله إلى موسكو تم القبض عليه بدعوى انتهاك شروط حكم صدر ضده مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة جراء إدانة سابقة.

وجاءت تصريحات ستولتنبرج قبل أن تقضي محكمة روسية في وقت سابق اليوم، في دعوى مستعجلة، بحبس نافالني لمدة 30 يوما بدعوى مخالفته لشروط خضوعه للمراقبة جراء إدانة سابقة.