فرنسا تتخطى 70 ألف وفاة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

اسماعيل عبد الحي - كشفت أرقام مديرية الصحة العامة الفرنسية تخطي فرنسا أمس السبت عتبة 70 ألف وفاة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة .

وأوضحت الحصيلة اليومية للمديرية أن فرنسا سجلت ما مجموعه 70 ألفا و142 وفاة جراء فيروس كورونا بينها 196 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة .

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة يبقى مرتفعا مع تسجيل 21 ألفا و406 إصابات في الساعات الـ24 الأخيرة في رقم يقارب ما سجل في الأيام الأخيرة .

وذكرت إذاعة فرانس 24 أن الضغط على المستشفيات لا يزال كثيفا مع وصول العدد الإجمالي للمصابين الموجودين فيها إلى 24 ألفا و985 شخصا بينهم 1199 تم إحصاؤهم السبت .. موضحة أن ثمة 2731 من هؤلاء في أقسام الإنعاش .

وأضافت أن فرنسا دخلت اعتبارا من أمس السبت في حظر تجول شامل يبدأ الساعة 18.00 خشية تفش جديد للوباء يرتبط بظهور الفيروسات المتحورة .