منظمة الصحة: العالم على شفا فشل أخلاقي فيما يتعلق بتوزيع لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 04:14 مساءً - منذ ساعتين

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الإثنين، من أن العالم على شفا ”فشل أخلاقي كارثي“ فيما يتعلق بتوزيع لقاحات كورونا.

وحث تيدروس خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة، الدول والشركات المصنعة للقاح، على مشاركة الجرعات المضادة لكوفيد-19 بشكل أكثر إنصافًا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: أن ”أسلوب أنا أولًا لا يجعل الأكثر فقرًا وضعفًا في العالم في خطر فحسب، لكنه سيأتي بنتائج عكسية أيضًا“.

وبدأت حملات تطعيم واسعة النطاق في عدد من البلدان الغنية، بينها: الولايات المتحدة، وكندا، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الدول الأكثر فقرًا، ستبدأ تلقي أولى اللقاحات ضد كوفيد-19 بين نهاية يناير الجاري، ومنتصف فبراير المقبل.