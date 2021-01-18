طاهرة حماميش في تجربة تمثيل في المغرب

جدة - عبدالحي حسين - تخوض الفنانة المغربية الطاهرة حماميش أولى تجربة في التمثيل في المغرب، حيث تشارك في الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني “سلمات أبو البنات”.

وانضمت الطاهرة إلى قائمة الوجوه الجديدة، التي تشارك في المسلسل المرتقب عرضه على قناة “إم بي سي 5″، إلى جانب يونس ميكري.

ويطل أبطال مسلسل “سلامات أبو البنات”، الذي عرض في رمضان الماضي، في جزء ثان، من أبرزهم محمد خيي، وحمزة الطاهيري، وسعدية لديب، وغيتة بن حيون، وبشرى أهريش، وهشام الوالي، وغيرهم من الأسماء الفنية، تحت إشراف المخرج هشام الجباري.

وبدأت الطاهرة مسيرتها في التمثيل عام 2019 في مصر، في مسلسل “ولد الغلابة” رفقة النجم أحمد السقا، علما أن انطلاقتها الفنية كانت من الغناء.