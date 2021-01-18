إشبيلية “يرفض” عرضا بقيمة 33 مليون أورو لتسريح نجم “الأسود”

جدة - عبدالحي حسين - رفض مسٶولو فريق إشبيلية الاسباني عرضا بقيمة 33 مليون أورو تقدم به فريق ويست هامش الانجليزي لضم مهاجم المنتخب الوطني يوسف النصيري.

وكشفت وساٸل اعلام اسبانية رفض فريق اشبيلية للعرض الانجليزي بهدف الاستفادة من خدمات الدولي المغربي في ظل حاجته الماسة لخدماته.

وبرر الفريق رفضه للعرض بكون النصيري يعتبر هداف الممثل الأول لعاصمة الأندلس بعدما وقع 12 هدفا خلال منافسات الموسم الرياضي الجاري.

وشدد مسٶولو اشبيلية علی كونهم لايرغبون، خلال الظرفية الراهنة، في التخلي عن هداف الفريق، خصوصاً أنهم يراهنون علی عرض مالي أفضل قياسا مع يقدمه الدولي المغربي، سيما في ظل التداعيات السلبية لفيروس “كورونا” علی مالية الفرق العالمية.