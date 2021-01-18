الدوري الإنجليزي.. آرسنال يلاقي نيوكاسل بهدف العودة إلى الانتصارات

جدة - عبدالحي حسين - يستضيف فريق آرسنال نظيره نيوكاسيل يونايتد، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الإمارات برسم مباراة الجولة 19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل آرسنال مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد أن كان قد فاز على ضيفه نيوكاسل يونايتد في مسابقة كأس إنجلترا بهدفين لصفر، وهذا الأخير متحفز للأخذ بالثأر منه، بعد أن هزمه في مباراة الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي.