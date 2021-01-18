اخبار العالم

الدوري الإنجليزي.. آرسنال يلاقي نيوكاسل بهدف العودة إلى الانتصارات

0 نشر
حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يستضيف فريق آرسنال نظيره نيوكاسيل يونايتد، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الإمارات برسم مباراة الجولة 19 من منافسات الممتاز.

ويدخل آرسنال مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد أن كان قد فاز على ضيفه نيوكاسل يونايتد في مسابقة كأس إنجلترا بهدفين لصفر، وهذا الأخير متحفز للأخذ بالثأر منه، بعد أن هزمه في مباراة الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الحادي عشر على جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الخامس عشر على جدول الترتيب برصيد 19 نقطة مع بقاء مباراة مؤجلة له.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا