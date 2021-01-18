أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

أعلن الديوان الأميري الكويتي اليوم (الاثنين)، صدور أمر أميري بقبول استقالة الحكومة الكويتية، التي يترأسها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وتضمن الأمر استمرار الحكومة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وقدم رئيس الوزراء الكويتي استقالة حكومته مؤخراً بعد إعلان ثلاثة نواب تقديم استجواب لرئيس الوزراء، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة، ويؤيد 37 نائباً من أصل 50 هذا الاستجواب.

وكان الشيخ حمد جابر العلي الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رفع استقالة أعضاء الحكومة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في ضوء ما آلت إليه «العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية».

وكانت الحكومة الكويتية قد تشكلت في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما تم إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، بعدما قدم استقالة الحكومة في ديسمبر في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية.