إسرائيل تضع هذا الشرط لاستئناف العلاقات مع تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت إسرائيل الطلبات التركية الخاصة بإعادة العلاقات بين أنقرة وتل أبيب بشكل رسمي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل أبلغت تركيا بأنها لن تطبع العلاقات مع أنقرة إلا بعد وقف أنشطة الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة إسطنبول التركية.

ووفقا لما نقلته الصحيفة فإن هذه الأنشطة تتضمن "توجيه الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية، وتجنيد الفلسطينيين للقيام بأنشطة إرهابية، وتمويل الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية، وتحويل الأموال إلى البنية التحتية العسكرية لحماس".

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا توترات خلال السنوات الأخيرة، تمثلت ذروتها في طرد السفراء في عام 2018.

إلا أن الفترة القليلة الماضية شهدت مؤشرات على رغبة تركيا في استعادة العلاقات بشكل قوي.