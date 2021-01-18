47 قتيلا في اشتباكات قبلية بإقليم دارفور السوداني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل ما يقرب من 47 شخصا، الإثنين، في قرية الطويل سعدون على بعد نحو 65 كيلومترًا جنوب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وارتفع عدد القتلى على إثر هجوم شنه مسلحون على القرية وفق ما أفاد زعيم قبلي.



يشهد إقليم دارفور تجددا للمواجهات القبلية التي أوقعت 15 قتيلا وعشرات الجرحى في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، أي قبل أيام قليلة من انتهاء مهمة بعثة السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، التي استمرت 13 عاما.

وقُتل أكثر من 83 شخصا في مواجهات يشهدها منذ يومين إقليم دارفور المضطرب في غربي السودان وفق ما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، وذلك بعد مرور أسبوعين ونيّف على انتهاء عمليات بعثة حفظ السلام.

وتعد أعمال العنف هذه أبرز مواجهات يشهدها الإقليم منذ توقيع اتفاق للسلام في أكتوبر/تشرين الأول كان يؤمل أن يضع حدا للحرب في الإقليم الشاسع الواقع في غرب السودان التي أدت إلى انتشار التسلّح في دارفور.

ومنذ العام 2003 أسفرت الحرب في دارفور بين القوات الموالية للحكومة وأقليات متمردة عن مقتل حوالي 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2,5 مليون، بحسب الأمم المتحدة.



ويتسم الوضع في إقليم دارفور الذي عاش تحت وطأة الحرب لأكثر من 17 عاما، بالهشاشة، ونسيج اجتماعي متهالك، وهو ما يغذي الصراع القبلي، وفق مراقبين.