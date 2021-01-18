السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى الأردن تلبية لدعوة العاهل الأردني.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، من المنتظر أن يبحث الرئيس المصري مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين.

فضلاً عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من أجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.



وقبيل زيارة السيسي للأردن، زار رئيسا جهازي المخابرات العامة المصرية والأردنية، أمس الأحد، مدينة رام الله بالضفة الغربية في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع، لـ"الخليج 365"، إن الزيارة تناولت أساسا قرار إجراء الانتخابات الفلسطينية وجهود إعادة إحياء المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، إن الرئيس محمود عباس استقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني، والوفدين المرافقين لهما، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

وأضافت أن عباس "أطلع الوفدين على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحديدا ملف المصالحة الوطنية، وإصدار المرسوم المتعلق بتحديد موعد الانتخابات العامة".

وتابعت أن عباس "شكر الجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، من أجل إنجاز ملف المصالحة الوطنية".

وأشارت إلى أنه "تم التباحث، خلال اللقاء، في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتنسيق الدائم، وتطورات الملف السياسي".

وطلب الرئيس الفلسطيني نقل تحياته إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقالت الرئاسة الفلسطينية: "من جهتهما، نقل رئيسا جهازي المخابرات العامة المصرية والأردنية، تحيات الرئيس السيسي والعاهل الأردني إلى الرئيس محمود عباس، ورحبا بإصدار الرئيس المرسوم الرئاسي المتعلق بتحديد موعد الانتخابات العامة، وأكدا دعم بلديهما الثابت والدائم للقضية الفلسطينية".

والجمعة الماضية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل والرئاسية في 31 يوليو/تموز.

وجرت الانتخابات الرئاسية الفلسطينية آخر مرة في عام 2005، في حين جرت آخر انتخابات تشريعية في عام 2006.

وحال الانقسام الفلسطيني الذي نتج عن سيطرة حركة "حماس" عسكريا على قطاع غزة دون إجراء الانتخابات منذ ذلك الحين.