"اتحاد الشغل" يستغرب الصمت الرسمي على الشغب بتونس ويطلب إيضاحات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الإثنين، استغرابه من صمت السلطات على أحداث شغب متواصلة منذ 4 أيام في البلاد.

وطالب الاتحاد الأبرز في البلاد عبر بيان "السلطات بتقديم إيضاحات شفافة حول حقيقية ما يجري".

وتشهد تونس منذ نحو 4 أيام مظاهرات ليلية جنحت للعنف والتخريب في أكثر من مدينة.

وقال مصدر أمني تونسي، في وقت سابق لـ"الخليج 365"، إن قوات الأمن أوقفت نحو 636 شخصا على خلفية الأعمال التخريبية.

وفي بيانه اعتبر اتحاد الشغل الاقتصار على اللجوء إلى الحلول القمعية وزج المؤسسة الأمنية والعسكرية في مواجهة مع الشعب غير مجد.

وذكر بما حذر منه طيلة السنوات العشر الأخيرة من أن الانفجار الاجتماعي المرتقب هو نتيجة انشغال الائتلافات الحاكمة منذ 2011 في التموقع وتقاسم الغنائم وفي مواصلة اتّباع الخيارات السياسية اللاشعبية التي أثقلت كاهل الشعب وعمّقت فقر غالبيته ومارست تجاهه الحيف والتجاهل لتستثري أقلّية حازت على الامتيازات والتحفيز والثروة.

وسجل في بيانه عجز الدولة عن إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لنسب كبيرة من الشباب الذين فقدوا الأمل في المستقبل ويحمّل السلط المسؤولية في هذا الإهمال وفي تداعياته الوخيمة على المجتمع

واتحاد الشغل هو أكبر مؤسسة نقابية في تونس ويضم نحو 500 ألف عضو.

وكانت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي قد تحدثت في وقت سابق من اليوم الإثنين عن مؤامرة إخوانية للإطاحة بالرئيس قيس سعيد.