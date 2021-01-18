منظمة الصحة العالمية تحذر من فشل كارثي بشأن توزيع لقاحات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أن العالم على شفا "فشل أخلاقي كارثي" فيما يتعلق بتوزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 وحث الدول والشركات المصنعة على مشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافا في مختلف أنحاء العالم.



وأضاف أن فرص التوزيع العادل "في خطر جسيم" في الوقت الذي يهدف فيه برنامج اللقاحات العالمي (كوفاكس) الذي أعلنت عنه منظمة الصحة إلى بدء توزيع الجرعات الشهر المقبل.

وأشار إلى توقيع 44 اتفاقا ثنائيا العام الماضي و12 على الأقل بالفعل هذا العام.

وقال "قد يعطل هذا شحنات كوفاكس ويخلق الظروف نفسها التي صُمم كوفاكس لتفاديها، بالتكديس وبالسوق الفوضوية وبالاستجابة غير المنسقة وباستمرار الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف في افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة والذي ينعقد عبر الإنترنت أن "أسلوب أنا أولا" في توزيع اللقاحات جعل الأكثر فقرا وضعفا في العالم في خطر.

وتابع "في نهاية المطاف، لن تسفر هذه التصرفات إلا عن إطالة أمد الوباء".

وازداد تهافت دول العالم على الجرعات مع ظهور سلالات أشد عدوى من فيروس كورونا.

وعرض تيدروس مثالا لانعدام المساواة فأشار إلى استخدام أكثر من 39 مليون جرعة من اللقاحات في 49 من الدول مرتفعة الدخل مقارنة مع 25 جرعة فقط في إحدى الدول الفقيرة.