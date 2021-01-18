محمد بن زايد يُعين مديراً عاماً لمركز الإحصاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سعادة أحمد محمود فكري مديراً عاماً لمركز الإحصاء - أبوظبي.



وأصدر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران برئاسة محمد مبارك بن فاضل المزروعي.

ويضم المجلس كلاً من محمد علي الشرفاء، نائباً للرئيس، وهشام خالد ملك وجاسم حسين ثابت ومسعود محمد محمود ومنصور محمد الملا وجاكوب باريند كالكمان.