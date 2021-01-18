شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس المصري يبداً زيارة رسمية إلى الأردن تلبية لدعوة العاهل الأردني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى الأردن تلبية لدعوة العاهل الأردني.



ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، من المنتظر أن يبحث الرئيس المصري مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين.

فضلاً عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.