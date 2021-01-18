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لافروف يعلن تعافيه من كورونا ويصف العوارض التي ألمت به

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الاثنين، أنه شفي أخيراً من فيروس كورونا بعد تعرضه بشكل خفيف لمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس.

وأكد لافروف ردا على سؤال عما إذا كان يخطط لأخذ اللقاح المضاد للفيروس أنه سيتشاور مع الأطباء، وأوضح: "تكونت لدي أجسام مضادة لأنني أصبت بعدوى كورونا بشكل خفيف، لكنني علمت مؤخرا أن الأخصائيين ينصحون حتى المتعافين من كورونا بالخضوع للتطعيم. لقد سمعت هذا الخبر أمس، وسوف أستشير الأطباء".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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