أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وافق أمیر الكویت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، على استقالة الحكومة، على أن تستمر في تصريف العاجل من الأمور.



وذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان امير البلاد قبل استقالة سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء والوزراء، ویستمر كل منھم في تصریف العاجل من شؤون منصبه، لحین تشكیل الوزارة الجدیدة.