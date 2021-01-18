شكرا لقرائتكم خبر عن رداً على هولندا.. روسيا تطرد دبلوماسيين هولنديين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن روسيا ستطرد دبلوماسيين هولنديين اثنين رداً على خطوة مماثلة اتخذتها هولندا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيال دبلوماسيين روسيين اثنين متهمين بالتجسس. وقالت الوزارة في بيان «بموجب مبدأ المعاملة بالمثل، قرر الجانب الروسي أن يطرد من روسيا الاتحادية دبلوماسيين اثنين من سفارة هولندا لدى موسكو»، مشيرةً إلى أن مذكرة في هذا الاتجاه سُلّمت الاثنين إلى القائم بأعمال هولندا في العاصمة الروسية.