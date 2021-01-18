شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الجنوبية يحث بايدن على إجراء محادثات مع بيونج يانج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية الاثنين إنه يتعين على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إجراء محادثات مع بيونج يانج للبناء على التقدم الذي أحرزه الرئيس دونالد ترامب مع كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية.

وسيتولى بايدن السلطة يوم الأربعاء وسط تعثر مستمر منذ وقت طويل في المفاوضات الرامية إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية.

وقال مون، الذي كان قد عرض القيام بدور الوسيط بين بيونج يانج وواشنطن، إنه سينتهز أقرب فرصة ليدعو إلى أن تصبح كوريا الشمالية من أولويات السياسة الخارجية لبايدن حتى يتمكن من متابعة اتفاق أبرمه ترامب مع كيم خلال قمتهما في سنغافورة.

وكان الزعيمان قد تعهدا في بيان مشترك بإقامة علاقات جديدة والعمل في سبيل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بالكامل؛ لكن قمتهما الثانية والمحادثات التي أعقبتها؛ انهارت.

وقال مون في مؤتمر صحفي بمناسبة رأس السنة وفق التقويم الكوري: «إن تنصيب إدارة بايدن سيمثل نقطة تحول لبدء الحوار بين أمريكا وكوريا الشمالية، والحوار بين الشمال والجنوب من جديد، والبناء على الإنجازات التي تحققت في عهد إدارة ترامب».

وأضاف «أن الحوار يمكن أن يكتسب زخماً إذا استأنفناه من بيان سنغافورة، وسعينا لإجراءات ملموسة في المفاوضات».