اخبار العالم

بكين تسخر من بومبيو وتحضه على «وقف العرض»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تسخر من بومبيو وتحضه على «وقف العرض» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونج كونج- أ.ف.ب

نددت الصين، الاثنين، مجدداً بالعقوبات الأمريكية الأخيرة على خلفية التوقيفات الواسعة لنشطاء مدافعين عن الديمقراطية في هونج كونج، وحضت وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو على «وقف العرض». وقال مكتب بكين لشؤون هونج كونج وماكاو في أول رد على العقوبات: «إن تطور هونج كونج من الفوضى إلى الاستقرار لا يمكن وقفه». وأضاف: «أمثال بومبيو ليسوا سوى حشرات سرعوف (فرس النبي) مضحكة تحاول دون جدوى وقف عجلة التاريخ». ويعود التشبيه إلى مثل صيني قديم لوصف عدم جدوى محاولة حشرة السرعوف وقف عربة بأرجلها. وندد المكتب بالعقوبات الأمريكية بوصفها «حيلة سياسية عند استنفاد جميع الحيل الأخرى»، وحض بومبيو على «وقف العرض» في إشارة إلى مغادرته المرتقبة من الوزارة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا