شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تسخر من بومبيو وتحضه على «وقف العرض» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونج كونج- أ.ف.ب

نددت الصين، الاثنين، مجدداً بالعقوبات الأمريكية الأخيرة على خلفية التوقيفات الواسعة لنشطاء مدافعين عن الديمقراطية في هونج كونج، وحضت وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو على «وقف العرض». وقال مكتب بكين لشؤون هونج كونج وماكاو في أول رد على العقوبات: «إن تطور هونج كونج من الفوضى إلى الاستقرار لا يمكن وقفه». وأضاف: «أمثال بومبيو ليسوا سوى حشرات سرعوف (فرس النبي) مضحكة تحاول دون جدوى وقف عجلة التاريخ». ويعود التشبيه إلى مثل صيني قديم لوصف عدم جدوى محاولة حشرة السرعوف وقف عربة بأرجلها. وندد المكتب بالعقوبات الأمريكية بوصفها «حيلة سياسية عند استنفاد جميع الحيل الأخرى»، وحض بومبيو على «وقف العرض» في إشارة إلى مغادرته المرتقبة من الوزارة.