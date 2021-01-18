94.53 مليون إصابات «كورونا» العالمية.. والصين تتخوف من موجة ثانية

(وكالات)

أصيب أكثر من 94.53 مليون شخص بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و25929. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجلت الصين أكثر من مئة حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لليوم السادس على التوالي وذلك في ظل مخاوف من موجة ثانية نتيجة ارتفاع عدد حالات العدوى بشمال شرق البلاد قبل موسم إجازات رئيسي.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان الاثنين، إنها سجلت 109 إصابات جديدة يوم الأحد، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق. ومن بين الإصابات الجديدة 93 حالة محلية 54 منها في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين. وسجل إقليم جيلين بشمال شرق البلاد رقماً قياسياً بلغ 30 حالة إصابة ما يشير إلى مخاطر ظهور بؤر عدوى جديدة.

ولا تزال الزيادات منخفضة كثيراً بالمقارنة بما شهدته البلاد في ذورة التفشي مطلع 2020 لكن السلطات تطبق حزمة إجراءات مشددة منها فرض العزل العام على 28 مليون نسمة. ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين إلى 89336 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4635.

إلى ذلك، قال معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا زاد 7141 حالة، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و40659. وكشف إحصاء المعهد عن رصد 214 وفاة جديدة جراء الفيروس، وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 46633.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، إنها سجلت 33040 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» و551 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة وذلك في أول يوم من ستة تقل فيه الوفيات عن حاجز الألف. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ثمانية ملايين و488 ألف حالة منذ ظهور الوباء بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو 210 آلاف وفقاً لبيانات الوزارة. وتشهد البرازيل ثالث أسوأ انتشار للوباء في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

وسجلت المكسيك 11170 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» و463 حالة وفاة أخرى، الأحد، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الصحة، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات هناك إلى مليون و641428 إصابة و140704 وفيات. ورجحت الوزارة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من العدد الرسمي بسبب نقص إجراء الاختبارات على نطاق واسع.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، الأحد، 890 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و56 وفاة وذلك مقابل 887 إصابة و54 وفاة، السبت. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 156397 حالة من ضمنها 122993 حالة تم شفاؤها، و8583 حالة وفاة».