شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تؤكد استمرار الاستعدادات لتنظيم الأولمبياد في موعدها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

تعهد يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان الاثنين بالمضي قدماً في الاستعداد لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة في عاصمة بلاده الصيف المقبل، رغم المعارضة الشعبية المتزايدة لاستضافة الحدث الرياضي الكبير في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار في البلاد.

وقال سوجا في كلمته في افتتاح دورة برلمانية جديدة: «سنمضي قدماً وبكل عزم وإصرار في الاستعداد وتطبيق إجراءات للحماية من العدوى واستضافة حدث من أجل جلب الأمل والتشجيع للعالم».

وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو قد صرح الأسبوع الماضي بأن الحكومة اليابانية تواصل الاستعداد لإقامة أولمبياد طوكيو الصيف القادم كما هو مخطط بعد تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكدت اليابان مراراً أن الألعاب ستقام رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن الأغلبية يرغبون في تأجيلها مرة أخرى أو إلغائها تماماً.

وقال كاتو في مؤتمر صحفي دوري: «في الوقت الحالي نعمل جميعاً كرجل واحد، والكل مشترك في تنظيم الأولمبياد حتى نستضيفها بنجاح».