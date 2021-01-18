شكرا لقرائتكم خبر عن تنامي إصابات «كورونا» يبدد موجة صعود النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط بدرجة أكبر عن أعلى مستوى في 11 شهرا الذي لامسته الأسبوع الماضي، منهية موجة صعود بدأت في نهاية أكتوبر بفعل تخفيضات الإنتاج وطلب صيني قوي، في ظل تساؤلات بخصوص اتجاه السوق وسط تنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 30 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 54.79 دولار للبرميل، بعد نزوله 2.3 بالمئة يوم الجمعة. وتراجع الخام الأمريكي 21 سنتا أو 0.4 بالمئة ليسجل 52.15 دولار، بعد أن هبط 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

صعد خاما القياس في الأسابيع الأخيرة، مدعومين بالشروع في التطعيم ضد كوفيد-19 وخفض مفاجئ في إنتاج الخام من السعودية، أكبر مصدر له في العالم. لكن تنامي الإصابات الجديدة في أنحاء العالم يثير شكوكا حيال مدى تماسك الطلب.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا، «مؤشرات القوة النسبية لكلا العقدين بلغت نطاق المغالاة في الشراء، مما ينبئ بتصحيح في الطريق.»