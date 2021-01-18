شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدّم 88743 جرعة لقاح خلال 24 ساعة والإجمالي 1971521 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 88743 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدّمتها حتى الإثنين مليوناً و971 ألفاً و521 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 19.93 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة، لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس. (وام)