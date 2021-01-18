شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعتمد نتائج سعادة المتعاملين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في إمارة دبي «في سبتمبر 2019 أعلنا أننا سننشر نتائج سعادة المتعاملين وموظفي حكومة دبي في 18 يناير من كل عام... اليوم اعتمدنا النتائج وهي مبشرة بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا عالمياً، حيث بلغ متوسط سعادة المتعاملين مع حكومة دبي 84% ومتوسط سعادة الموظفين في حكومة دبي 89%».

وأضاف سموه «نبارك لأفضل ثلاث جهات في سعادة الموظفين وهي مركز دبي للإحصاء والقيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة، فيما جاءت القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الأول في سعادة المتعاملين، وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة بدبي في المركز الثاني والثالث على التوالي عن فئة سعادة المتعاملين».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «العمل الحكومي في دبي ينطوي على نهج التميز والابتكار، وسعادة المتعامل والموظف لا تغيب عن فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باعتباره أولوية وهدف العمل الحكومي... نتطلع لمواصلة العمل في المرحلة المقبلة وبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات كل متعامل وموظف في حكومة دبي».