شكرا لقرائتكم خبر عن أطول «جسر معلق» يربط برجي فندق في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أعلنت رأس الخيمة، إنجازاً معمارياً لافتاً، يشكل إضافة نوعية لمحفظتها المتصاعدة من معالم الجذب السياحي، هو أطول جسر معلق يربط بين اثنين من المباني الفندقية في «منتجع موفنبيك جزيرة المرجان» الجديد في جزيرة المرجان السياحية في الإمارة.

يقع «الجسر المعلق» في «منتجع موفنبيك جزيرة المرجان»، الذي تقدر قيمته الإجمالية بنحو 543 مليون درهم، ويعد المنتجع مشروعاً رائداً في قطاع الضيافة، تتولى تنفيذه شركة «راك أي إم أي هوتيل»، المتخصصة في تطوير الفنادق وإدارتها، ويحظى بموقع حيوي في جزيرة المرجان، وهو وجهة لنخبة من أنماط الحياة والترفيه، التي طورتها شركة مرجان، المطوّر الرئيس لمشاريع التملّك الحر في إمارة رأس الخيمة.

وقال المهندس عبدالله راشد العبدولي، رئيس مجلس إدارة شركة «راك أي إم أي هوتيل»: إن طول «الجسر المعلق» يبلغ 36 متراً، ويحتضن 8 غرف فندقية، من المتوقع أن يستقطب السياح والزوار على نطاق واسع. وتحمل 4 دعامات رئيسية «الجسر المعلق»، يصل وزن كل منها إلى 55 طناً. ويقدر طول كل دعامة بـ 4 أمتار، جرى تركيبها على ارتفاع 44.2 متر.

وأكد أن تصميم الجسر المعلق يجعله أيقونة معمارية، تقدم بعداً آخر للتميز في مشروع «منتجع موفنبيك جزيرة المرجان»، ولن يكون مجرد إضافة جمالية لهذا المشروع الرائد، بل يمثل «أعجوبة عمرانية ملهمة» تأسر قلوب زوار جزيرة المرجان.

وأشار العبدولي إلى استكمال عمليات تركيب «الجسر المعلق» بنجاح مع مراعاة أطر السلامة وإغلاق الطرق، لضمان سلامة الجمهور وطاقم العمل وانسيابية حركة المرور، خلال عملية رفع الجسر، مع مراعاة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، فيما يتعلق بـ(كوفيد 19)، خلال عمليات الإنشاء.

فريق عالمي

وشدد العبدولي على تواصل عمليات تشييد المنتجع، وفق الجدول الزمني المحدد، في ظل وجود فريق عالمي متمرس، يحرص على تنفيذ المشروع بأفضل مستوى ممكن، فيما يضيف «الجسر المعلق» قيمة كبيرة للفندق الجديد، ويدعم القطاع السياحي في رأس الخيمة، وسيشكل إحدى المزايا العمرانية البارزة في «منتجع موفنبيك جزيرة المرجان».

مكونات الجسر

وأوضح م. العبدولي أن المشروع يتضمن دعامات عرضية وسيطة وأرضية مركبة، وجرى تجميع هيكل الجسر في الطابق الأرضي، ويتكون من قطعتين، تضم كل قطعة منهما دعامتين، ورفع الجسر من مكانه باستخدام رافعة مجنزرة، قادرة على رفع وزن يصل إلى 650 طناً. وصنع «الجسر المعلق» باستخدام هيكل فولاذي، يبلغ وزنه 310 أطنان. وأنجزت عملية التصميم وصولاً لتركيب الجسر بين البرجين خلال 65 يوماً، بجهود فريق عمل يضم أكثر من 55 عاملاً، من المتخصصين والمتمرسين في مثل هذه المشاريع.

«نقاط مشاهد»

وبين أن «الجسر المعلق» لن يكون مجرد وسيلة تربط بين برجي الفندق، بل يقدم «نقاط مشاهدة» تطل على الأفق الخلاب لجزيرة المرجان ومحيطها الطبيعي الآسر، ليتمكن نزلاء غرفه من الاستمتاع بالمشاهد الرائعة. ومن المتوقع أن يصبح جسر موفينبك معلماً سياحياً وأعجوبة هندسية فريدة، تضيف قيمة اقتصادية جديدة لجزيرة المرجان ورأس الخيمة إجمالاً.

ووفقاً للعبدولي، تنتهي أعمال الإنشاء والتشييد في مشروع «منتجع موفنبيك جزيرة المرجان» في سبتمبر/ أيلول من العام الجاري 2021. ويتوسط المنتجع مجموعة من الحدائق، ويملك شاطئاً رملياً خاصاً. ويحتضن 418 غرفة، تتمتع جميعها بإطلالات بحرية خلابة. ويمكن للضيوف الاختيار بين الغرف العائلية الفسيحة أو الأجنحة أو «الشاليهات» الشاطئية، البالغ عددها 28 «شاليهاً» مع مسابح وحدائق خاصة.

