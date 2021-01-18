شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «الاتحاد للطيران» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران برئاسة محمد مبارك بن فاضل المزروعي. ويضم المجلس كلاً من محمد علي الشرفاء، نائباً للرئيس، وهشام خالد ملك وجاسم حسين ثابت ومسعود محمد محمود ومنصور محمد الملا وجاكوب باريند كالكمان.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قراراً بتعيين أحمد محمود فكري مديراً عاماً لمركز الإحصاء في أبوظبي.