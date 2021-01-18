شكرا لقرائتكم خبر عن 142388 فحصاً.. 3471 إصابة و2990 متعافياً و6 وَفَيَات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر المصابين بفيروس «كورونا»، ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 142388 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أفضل التقنيات.

‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، في الكشف عن 3471 إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلين 256732.

‎كما أعلنت وفاة 6، من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 751.

‎وأعربت الوزارة، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات، ضماناً للصحة والسلامة.

‎كما أعلنت شفاء 2990 مصاباً، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 228364. (وام)